Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду з проханням опрацювати петицію щодо впровадження обов'язкового статевого виховання в систему освіти України. Про це йдеться у відповіді на петицію, яка зібрала понад 25 тис. підписів.

У своїй відповіді президент подякував за активну громадянську позицію усім, хто долучився до петиції і нагадав, що питання державної політики в сфері освіти не належить до його конституційних повноважень.

«Конституція України зобов’язує мене діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та Законами України», — йдеться у відповіді.

Попри це, президент погодився, що державна політика в освіті повинна задовольняти потреби людини і суспільства.

«Згідно із пунктом 3 статті 5 Закону України «Про освіту» державна політика у сфері освіти формується і реалізується на основі наукових досліджень, міжнародних зобов'язань, вітчизняного та іноземного досвіду з урахуванням прогнозів, статистичних даних та індикаторів розвитку з метою задоволення потреб людини і суспільства», — зазначив президент.

Відтак Володимир Зеленський звернувся до Кабінету міністрів України з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати його та авторку петиції про результати розгляду.

Уточнимо, петиція з вимогою запровадити обов'язкове статеве виховання в систему освіти була опублікована 9 лютого і вже за місяць набрала 25 827 підписів. На думку ініціаторів петиції, Громадського альянсу «Політична дія жінок» і ресурсу «Гендер в деталях», статеве виховання дітей і молоді значно знижує ризики насильства, рівень злочинності, кількість підліткових вагітностей, а також підвищує вік першого статевого акту.