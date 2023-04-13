Оксен Лісовий прокоментував впровадження у школах загальновійськову підготовку

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий вважає, що кількість предметів у школах має бути зменшена. Про це він заявив у програмі «Сніданок з 1+1», коментуючи можливість повернення у школах початкової військової підготовки.

«Кількість предметів у школі має бути раціональною, і вона має бути не збільшена, а зменшена», – сказав Лісовий, якого процитувала агенція «Інтерфакс-Україна».

Він також додав, що в цьому питанні є доцільність, але необхідно підходити до цього виважено.

«Для дітей важливо розуміти свою здатність протистояти... Ми не маємо втягувати дітей ментально у війну. Але дати деякі інструменти, звісно, можна. Тому певний рівень підготовки підліткам для старших класів можна дати», – додав міністр.

Як повідомляв ZAXID.NET, до викладання початкової загальновійськової підготовки в школах планують залучити ветеранів.