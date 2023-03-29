Подати заявку на вступ можна буде за допомогою особистого кабінету вступника

Міністерство освіти і науки опублікувало правила прийому до коледжів та вищих навчальних закладів на 2023 рік. Усі процедури для подачі заявок можна буде провести онлайн, в електронному кабінеті вступника. Порядки прийому на навчання зареєстрували в міністерстві юстиції у вівторок, 28 березня.

Про це повідомили у прес-службі МОН у середу, 29 березня. Абітурієнти, які планують вступати на бюджет, мають пройти творчий конкурс чи співбесіду для зарахування, а контрактники – написати мотиваційного листа.

«Для здобуття фахової передвищої освіти "на бюджеті" вступники складатимуть творчий конкурс (для визначеного переліку спеціальностей) або проходитимуть співбесіду з одного чи двох предметів. Для тих, хто планує навчатися за контрактом, передбачено вступ на підставі розгляду мотиваційних листів. Майбутні молодші бакалаври та бакалаври (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) складатимуть творчий конкурс на мистецькі та спортивні спеціальності, а на всі інші — національний мультипредметний тест (НМТ)», – повідомили у прес-службі МОН.

Абітурієнтів, які вступатимуть до магістратури у 2023 році, оцінюватимуть за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ), єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) або фахового іспиту в університеті.

Підтвердити навчальний заклад, куди хоче вступити абітурієнт, можна за допомогою особистого електронного кабінету вступника. Також у кабінеті вступника можна буде переглянути, чи зарахували абітурієнта на бажану спеціальність.

У МОН додали, що усі пільги та категорії пільговиків, які передбачені законом. Зокрема йдеться про пільги для вступників-жителів тимчасово окупованих територій.

«Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання. Застосування пільг для жителів з територій активних бойових дій (територій можливих бойових дій) буде визначено у травні з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні», – зазначили у прес-службі МОН.

Нагадаємо, раніше МОН опублікувало варіанти тестів вже з десятьох предметів НМТ :