Доступ до платформи безкоштовний – достатньо пройти реєстрацію

В Україні створили цифрову навчальну платформу «Професійна освіта онлайн» для учнів, педагогів та всіх охочих змінити професію чи освоїти нові навички. Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на заступника міністра освіти і науки Олександра Костюченка.

«Платформа дистанційного навчання «Професійна освіта онлайн» – це максимально сучасний та зручний інструмент, що дозволить освоювати професії онлайн будь-де і будь-коли. На даний час на платформі є 24 навчальні курси, але їх буде набагато більше. Кожен курс розроблений в інтерактивному стилі, онлайн-платформа – це величезний крок для розвитку професійної освіти», – сказав він.

Голова підкомітету з питань професійно-технічної освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Ольга Коваль зауважила, що першим поштовхом для розвитку дистанційної освіти була пандемія коронавірусу, а тепер великим викликом у цій сфері стала повномасштабна війна.

«Онлайн-платформа є помічником для учнів, викладачів, закладів освіти для того, щоб упроваджувати навчальний процес у сучасних складних умовах... Саме платформа професійної освіти є дуже важливим кроком у забезпеченні доступності і розширенні можливостей професійного розвитку, опануванні нових професій і здобутті професійної освіти», – зазначила Коваль.

Вона наголосила, що платформа буде корисною не лише для учнів професійно-технічних закладів, викладачів, а й дасть змогу вдосконалити свої знання для тих, хто займається самоосвітою та хоче підвищити свою кваліфікацію.

«Професії, які представлені на платформі, є ключовими напрямками нашого ринку праці, які першочергово потребують забезпечення фахівцями», – сказала Коваль.

Платформа «Професійна освіта онлайн» є окремим модулем проєкту ««Всеукраїнська школа онлайн», який також реалізується Міністерством освіти і науки.

«Ключові функції платформи – забезпечення вчителів і учнів закладів професійної освіти актуальними освітніми матеріалами, розроблення наочних мультимедійних матеріалів для використання педагогами в освітньому процесі... На платформі є також перелік онлайн-курсів для підвищення кваліфікацій і додаткових навичок педагогічних працівників. Кожен охочий може отримати відповідні матеріали для самоосвіти», – розповіла гендиректорка директорату професійної освіти Ірина Шумік

Вона додала, що платформу створили за підтримки міжнародних партнерів, а ідейним натхненником стала Міжнародна організація праці. Доступ до платформи безкоштовний – достатньо пройти реєстрацію.