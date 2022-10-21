Кабінет міністрів прийняв постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перевестися на бюджетну форму навчання. Про це у п’ятницю, 21 жовтня, заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Маємо ще одне вкрай важливе рішення у сфері освіти. Приймаємо постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет», – розповів прем’єр.

По-перше, це стосується дітей загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей. По-друге, – внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з громад, що перебувають в окупації або тих, де ведуться активні бойові дії. За його словами, всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави.

«Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч людей. Цьогоріч держава виділить для відповідного проекту 363 млн грн», – додав прем'єр.

У Мінреінтеграції розповіли, що можливість перевестися на навчання за державні кошти отримали такі категорії студентів:

особи, які проживають на тимчасово окупованій території в умовах воєнного стану, на території громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) на території громад, що станом на 15 жовтня та 15 лютого відповідного року включені до раніше затвердженого Мінреінтеграції переліку;

особи, які виїхали з таких територій;

діти загиблих захисників України;

учасники бойових дій і їхні діти;

особи, що отримали інвалідність внаслідок війни та їхні діти.

Для переведення на бюджет необхідно звернутися із заявою до керівника закладу освіти. Навчальний заклад має здійснити верифікацію поданих документів, які підтверджують право на переведення, пояснили в міністерстві.

Студенти отримуватимуть стипендію. Її розмір залежно від категорії стипендіатів і виду навчального закладу визначений Міністерством освіти і науки.

«Переведення буде здійснюватися за рахунок невикористаних місць державного замовлення у 2022 році, а також наявності вакантних (вивільнених) місць. За відсутності останніх можливе збільшення обсягу державного замовлення», – додали в уряді.