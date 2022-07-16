Держава погасить заборгованість для студентів-контрактників з окупованих територій та зони бойових дій. Відповідне рішення уряд ухвалив у суботу, 16 липня.

За словами міністра освіти і науки Сергія Шкарлета, від виплат також звільнять тих студентів, котрі перебували в окупації раніше і не можуть виплатити борг за навчання.

«Сьогодні уряд ухвалив розпорядження про виділення коштів із резервного фонду держбюджету для компенсації витрат на підготовку фахівців, які мали заборгованість за другий семестр навчання», – повідомив Шкарлет у Telegram.

Він розповів, що таким чином від сплати заборгованості за другий семестр навчального року звільнили понад 13 тис. студентів. Таке рішення було ухвалено зокрема через проблеми виплати зарплат освітянам, які недоотримували кошти через заборгованості за контрактами від студентів.

Як наголосив Шкарлет, для того, щоб врегулювати ситуацію, МОН збирається компенсувати витрати закладів вищої освіти, які належать до сфери його управління.

«Так, у 2022 році 86 млн 814,4 тис. гривень будуть виділені МОН для подальшого спрямування закладам вищої освіти», – повідомив Шкарлет.