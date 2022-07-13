Сергій Шкарлет хоче зберегти у шкільній програмі Толстого, Пастернака і Достоєвського

Для впливу на Міністерство освіти та науки України щодо остаточного рішення вилучити зі шкільної програми творчість російських письменників створено електронну петицію до КМУ. Раніше робоча група ухвалила замінити твори російських та білоруських письменників на твори інших іноземних письменників у шкільних навчальних програмах. Однак МОН досі зволікає із прийняттям рішення.

«У засобах масової інформації почала з’являтися інформація, зокрема з посиланням на інтерв’ю міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, що рішення про виключення зі шкільних програм російських та білоруських авторів буде надалі опрацьовуватися у міністерстві», – зазначено у петиції.

Тому українців закликають вплинути на міністерство громадською думкою і підписати петицію. Її зареєстрували на сайті Кабміну 12 липня.

«Будь-які дискусії з цього питання недоречні. Українське суспільство позитивно сприйняло те, що творам росіян та білорусів немає місця в українських школах. Їхнє виключення зі шкільних програм – це ще один суттєвий крок на шляху відриву від російської культури, в ярмі якої Україна перебувала кілька століть», – йдеться у петиції.

Нагадаємо, 20 червня Сергій Шкарлет у ефірі українських телеканалів заявив, що рішення щодо виключення із навчальних програм Бориса Пастернака, Льва Толстого і Фьодора Достоєвського ще не прийнято і що робоча група щодо змін до навчальної програми працює досі.