Твори письменників та поетів не просто культура, але й ідеологічна зброя

Міністерство освіти України перегляне програму вивчення світової літератури у школі і обговорить доцільність вивчення творів російських авторів. Про це 14 квітня повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, зазначає Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. У поточному навчальному році методисти рекомендують замінити твори російських письменників іншими.

«Минулого тижня ми зібрали робочу групу у рамках дисципліни «Зарубіжна література», яка чітко оцінить необхідність присутності російських авторів», — заявив міністр.

Він наголосив, що робоча група міністерства уважно перегляне всі твори, які раніше були у програмі курсу, і критично поставиться до змісту предмету навіть щодо вибіркових творів.

Методистка відділу української мови і літератури та зарубіжної літератури КНЗ КОР «Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів» Наталія Химера зазначила, що зараз більшість європейських вишів обговорюють вилучення творів російського мистецтва зі своїх програм. Уряди Польщі, Латвії, Литви та Естонії на законодавчому рівні прийняли рішення здійснити повну ізоляцію від Росії.

Методистка додала, що твори російських авторів викликають несприйняття як учителів, так і учнів. Міністерство культури та інформаційної політики України пропонує припинити будь-який культурний діалог з агресором.

«Правильно буде вилучити теми, пов’язані з творами російських письменників із програми «Зарубіжна література», не порушуючи при цьому наукових засад програмотворення, не вдаючись до вульгаризації. Художня література – явище багатовимірне. Література – це не лише естетичне явище. Один із її вимірів – включеність в духовне буття нації, боротьбу за своє визволення і становлення. Така література вже й не література, а ідеологічна зброя в руках ворога», – пояснила Наталія Химера.

Тому методисти рекомендують відмовитися у 2021/2022 навчальному році від вивчення творів російської літератури на шкільних уроках зарубіжної літератури. Їх пропонують замінити іншими творами або перерозподілити години на вивчення інших творів. Кожен вчитель особисто може внести зміни до своїх календарних планів.