Міністерство освіти анонсувало формат проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2023 році. Для вступників обіцяють удосконалити національний мультитест, що складатиметься з двох блоків, що міститимуть обов’язкові та додаткові предмети.

Як повідомив у вівторок, 22 листопада, міністр освіти Сергій Шкарлет, в умовах воєнного стану провести ЗНО у звичному форматі у 2023 році навряд чи вдасться, тому МОН розглядає альтернативні варіанти тестування.

«ЗНО було і буде механізмом прозорого вступу до закладів вищої освіти. Однак в умовах воєнного стану існують перешкоди щодо його організації та проведення, а також неможливо охопити тестуванням потенційних вступників до українських ЗВО, які тимчасово перебувають за кордоном. Безпекова складова та труднощі логістики не дозволяють МОН планувати проведення ЗНО у традиційному форматі», – повідомив Сергій Шкарлет у Telegram.

Зокрема, як альтернативу ЗНО, МОН пропонує провести у 2023 році удосконалений національний мультимедійний тест. Тестові завдання укладуть згідно з програмами ЗНО з відповідних предметів.

Національний мультитест міститиме обов’язковий та додатковий блоки. Обов’язковий блок буде складатися з 4 предметів:

української мови;

математики;

історії України;

іноземної мови (на вибір вступників будуть запропоновані англійська, французька, німецька та іспанська мови).

Учасники упродовж 90 хвилин виконуватимуть завдання з української мови та математики, а після короткої перерви ще 90 хвилин працюватимуть над завданнями з історії та іноземної мови.



В окремий день вступники зможуть скласти додатковий блок мультитесту з фізики, хімії чи біології, результатом якого можна буде замінити оцінку з історії України або іноземної мови. Тестування з додаткових предметів триватиме 75 хвилин.



Реєстрація на участь у мультитесті має розпочатися у квітні, а саме тестування заплановане на червень-липень 2023 року. Для вступу наступного року можна буде використати результати тестувань за 2023, 2022 та 2020-2021 роки.

Зазначимо, що для офіційної зміни формату вступних тестувань Верховна Рада ще має затвердити відповідний закон.