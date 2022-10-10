Усі навчальні заклади України перевели на дистанційне навчання
Очного навчання не буде через небезпеку від російських ракетних атак
Через масовані російські ракетні атаки по низці міст України міністр освіти Сергій Шкарлет закликав начальників ОВА та керівників навчальних закладів ухвалити рішення про запровадження дистанційного навчання в усіх закладах освіти України до кінця тижня – 14 жовтня. Про це Сергій Шкарлет написав у Telegram.
«Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання – максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня – до 14 жовтня. Безпека – понад усе!», – написав міністр освіти.
Міський голова Львова у своєму Telegram повідомив, що діти, яких батьки зранку привели до школи, залишаються в укриттях до відбою повітряної тривоги – раніше їх забрати не можна. Він додав, що дітям організували перекус. Також на сьогодні у школах Львова скасували дистанційне навчання, що мало розпочатись після відбою, через проблеми з енергопостачачанням.
Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по багатьох українських містах. Повітряна тривога на всій території України почалася 0 7:27. Приблизно о 8:00 стало відомо про перші вибухи у Києві та Дніпрі. Згодом стало відомо про вибухи в Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі та Львові.
Заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що станом на 11:35 росіяни випустили 83 ракети по українських містах, 43 з них збили наші сили ППО. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону додав, що 9 з 12 безпілотників Shahed також збиті.
Повітряна тривога по всій України тривала упродовж 5 годин. Про відбій у західних областях повідомили о 12:24.