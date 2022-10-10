Через масовані російські ракетні атаки по низці міст України міністр освіти Сергій Шкарлет закликав начальників ОВА та керівників навчальних закладів ухвалити рішення про запровадження дистанційного навчання в усіх закладах освіти України до кінця тижня – 14 жовтня. Про це Сергій Шкарлет написав у Telegram.

«Сьогодні ворог знову завдав нищівних ударів у частині регіонів та столиці. Звертаюся до начальників ОВА та керівників закладів освіти! Наше завдання – максимально убезпечити всіх учасників освітнього процесу. Тому прошу прийняти рішення щодо навчання в дистанційному форматі до кінця поточного тижня – до 14 жовтня. Безпека – понад усе!», – написав міністр освіти.

Міський голова Львова у своєму Telegram повідомив, що діти, яких батьки зранку привели до школи, залишаються в укриттях до відбою повітряної тривоги – раніше їх забрати не можна. Він додав, що дітям організували перекус. Також на сьогодні у школах Львова скасували дистанційне навчання, що мало розпочатись після відбою, через проблеми з енергопостачачанням.

Нагадаємо, що у понеділок, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по багатьох українських містах. Повітряна тривога на всій території України почалася 0 7:27. Приблизно о 8:00 стало відомо про перші вибухи у Києві та Дніпрі. Згодом стало відомо про вибухи в Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі та Львові.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що станом на 11:35 росіяни випустили 83 ракети по українських містах, 43 з них збили наші сили ППО. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону додав, що 9 з 12 безпілотників Shahed також збиті.

Повітряна тривога по всій України тривала упродовж 5 годин. Про відбій у західних областях повідомили о 12:24.