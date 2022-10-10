Володимир Зеленський закликав українців упродовж дня 10 жовтня залишатися в укриттях

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців після масованого ракетного удару, який Росія завдала вранці, 10 жовтня, по всій території України. У своєму відеозверненні, записаному у дворі Офісу президента на вул. Банковій у Києві, він повідомив, що ціллю російських окупантів були енергообʼєкти та люди.

«Ранок важкий. Маємо справу з терористами. Десятки ракет, іранські "Шахіди". У них дві мішені. Енергообʼєкти – по всій нашій державі. Вони прагнуть паніки й хаосу, хочуть знищити нашу енергосистему. Вони безнадійні», – сказав Володимир Зеленський.

Він підтвердив удари по Київщині, Хмельниччині, Львову, Дніпру, Вінниці, Франківщині, Запоріжжі, Сумщині, Харківщині, Житомирщині і південних регіонах.

«Друга мішень – люди. Спеціально обрали такий час і такі цілі, щоб завдати якнайбільше шкоди. Але ми українці допомагаємо одне одному. Зараз можуть бути тимчасові перебої з електрикою, але ніколи не буде перебоїв із нашою впевненістю в перемозі. Чому саме такі удари? Ворог хоче, щоб ми злякалися і бігли, але бігти ми можемо тільки вперед і демонструємо це на полі бою», – додав президент.

Зараз на місцях нанесення ударів працюють рятувальники. По всій Україні з 8:00 триває повітряна тривога. Загалом 10 жовтня Росія випустила по території України 83 ракети, 43 з яких збили сили протиповітряної оборони. Володимир Зеленський закликав українців упродовж дня залишатися в укриттях.