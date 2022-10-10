Українська ППО збила більшість випущених Росією ракет
Українські сили ППО збили 41 із 83 випущених Росією ракет
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10 жовтня за декілька годин російський агресор випустив по Україні 83 ракет, 43 з них збили сили української ППО. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.
За його словами, Росія комбінує ракетні та авіаційні удари з атаками безпілотників.
«Країна-терорист російська федерація завдає масованих ракетних та авіаційних ударів по території України, застосовує ударні БПЛА. Зранку агресором випущено вже 75 ракет. 41 з них знешкоджено нашою ППО. Збройні Сили роблять все можливе, щоб захистити співгромадян», – заявив Валерій Залужний.
Пізніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр уточнила, що станом на 11:35 росіянами було випущено 83 ракети, 43 з них було збито. Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону додав, що 9 з 12 безпілотників Shahed також було збито.
Нагадаємо, що зранку понеділка, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по багатьох українських містах.
Повітряна тривога на всій території України почалася близько 08:00. Одразу після цього стало відомо про перші вибухи у Києві та Дніпрі. Згодом стало відомо про вибухи в Хмельницькому, Житомирі, Івано-Франківську, Вінниці, Тернополі та Львові.