Вступники зможуть подати одразу 20 заяв на вступ

У міністерстві освіти і науки України представили модель, за якою проходитиме вступна кампанія в 2023 році. За словами міністра освіти Сергія Шкарлета, під час дискусій щодо вступної кампанії учасники передусім звертали увагу на питання безпеки.

Обов'язкову державну підсумкову атестацію у 2023 році скасували, як і торік, а участь у НМТ є добровільною.

Зі скількох предметів буде тестування

У 2023 році конкурсний відбір до вищих навчальних закладів відбуватиметься на основі національного мультипредметного тесту. Скласти НМТ вступники мають із трьох предметів – двох обов’язкових і одного – на вибір абітурієнта.

Обов’язковими предметами цьогоріч будуть математика та українська мова. Предмет на вибір залежатиме від того, на якій спеціальності хоче вчитися вступник.

За словами голови парламентського комітету з питань освіти Сергія Бабака, для абітурієнтів, які хочуть вчитись в медичних вишах, предметом на вибір буде біологія, для природничих спеціальностей – хімія або фізика, для гуманітарних – історія України або одна з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська). Гендиректор директорату фахової передвищої і вищої освіти Олег Шаров додав, що на творчі спеціальності вступникам треба буде пройти і відповідний творчий конкурс.

Реєстрація на НМТ стартує у квітні. Під час реєстрації вступники мають зазначити, тестування з якого третього предмету обирають.

Як виглядатимуть тести

У квітні також оприлюднять демонстраційний варіант тесту, що вступники зможуть використати для підготовки.

Тестування для кожного випускника відбуватиметься в один тестовий день, але буде дві зміни, тестові завдання для яких не повторюватимуться.

Тривалість проведення НМТ із трьох блоків питань – 180 хвилин. Тестування відбуватимуться в тимчасових екзаменаційних центрах, що створять в Україні і за кордоном. За словами Сергія Шкарлета, це точно будуть 32 країни, де українські вступники могли пройти НМТ торік, а також планується додати й інші.

Як розповів керівник Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, із української мови, історії, біології і хімії буде по 30 запитань. У тесті з української мови не буде завдання із написанням твору на задану тему.

Щодо завдань у блоці з історії України, то, за словами Валерія Бойка, вони охоплять програму 8-11 класів – історія України з другої половини 16-го століття і до сучасності.

Із математики і фізики буде по 22 запитання, що потребуватимуть розв’язку. Тести з іноземної мови міститимуть 32 запитання, що стосуватимуться читання і перевірки лексико-граматичних навичок абітурієнта, а блоку з аудіюванням не буде.

Щодо формату завдань, то окрім тих, що були в минулі роки – вибір однієї відповіді, встановлення відповідності – цьогоріч додадуть встановлення хронологічної послідовності (для тестів з історії України), вибір декількох відповідей із запропонованого набору.

Як рахуватимуть результати

Результат тестування з кожного блоку вступник знатиме одразу після того, як завершить відповідати на запитання цього блоку. Мінімальний прохідний бал – не менше 10% від максимально можливого балу із кожного блоку питань. Тобто якщо вступник набрав менше цієї кількості балів, то його результати не конвертують в результат ЗНО.

Щоб взяти участь в конкурсі на навчання за державним або регіональним замовленням, потрібно на тестуванні отримати не менше 130 балів. Для лікарських спеціальностей мінімальний бал становить 150, для вступників на правничі спеціальності – не менше 140.

Схему переведення тестових балів НМТ у формат балів ЗНО Український центр оцінювання якості освіти оприлюднить пізніше. Уся інформація оперативно відображатиметься в електронному кабінеті вступника, запевняють в МОН.

Незалежно від обраного третього предмету, результати НМТ можна буде подати для вступу на будь-яку спеціальність – використовуватимуться вагові коефіцієнти (пріоритетність того чи іншого предмету для обраної спеціальності), як і в попередні роки.

Використати для вступу у виші в 2023 році можна буде також результати НМТ за 2022 рік і результати ЗНО за 2021 і 2020 роки. Такі критерії, як середній бал атестату і сільський коефіцієнт цьогоріч не використовуватимуться.

У скільки вишів можна подати заяви на вступ

Вступники, розповів Олег Шаров, зможуть подавати загалом до 20 заяв на вступ, але на бюджетну форму навчання – не більше п’яти.

Сергій Шкарлет додав, що заклади вищої освіти військового спрямування і заклади зі спеціальними умовами навчання матимуть, як і в попередні роки, свої правила вступу.

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Озвучену в міністерстві модель проведення НМТ у четвер, 20 січня, затвердить профільний комітет Верховної Ради, а після цього депутати проголосують за відповідний законопроект на найближчому засіданні парламенту.