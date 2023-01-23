У Національному мультипредметному тесті (НМТ) 2023, який через війну запровадили на заміну зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) обов'язковими будуть лише 2 предмети – українська мова та математика.

Історію України, яка була третім обов’язковим предметом минулоріч, прибрали зі списку, що викликало резонанс у соціальних мережах. Тепер її можна складати за бажанням.

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) пояснили, чому історія Україні не є необхідним предметом для вступу, пише «Освіторія».

«Рішення про два обов’язкові предмети, серед яких немає історії України, є надзвичайно складним. Маю зазначити, що саме українська мова та математика мають найвищу прогностичну валідність, тобто вони найкращим чином визначають потенційну успішність абітурієнта під час вступу до закладу вищої освіти», – пояснила заступниця директора УЦОЯО Тетяна Вакуленко.

Вона додала, що скорочення кількості обов'язкових предметів також є висновком з досвіду проведення НМТ-2022.

У 2023 році планують збільшити кількість завдань у тестах, на 3 блоки завдань у вступників буде 180 хвилин на розв'язання. Це приблизно 60 хвилин на кожен з них.

«За умови включення до НМТ чотирьох блоків тривалість тесту була б довшою, що стало б доволі серйозним психологічним випробуванням для абітурієнтів. Проведення тестів у два дні також розглядалося, але тут до уваги важливо взяти те, що збільшення кількості днів оцінювань попутньо впливає на зростання ризиків безпекових», – зазначила Вакуленко.

Заступниця директора УЦОЯО пояснила, що у 2023 році до тестування спеціально додали дисципліни на вибір, щоб абітурієнти могли показати підготовку до різноманітних спеціальностей.

Про правила цьогорічної вступної кампанії читайте тут.