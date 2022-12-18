У школах до викладання початкової загальновійськової підготовки будуть залучати ветеранів російсько-української війни. Про це повідомила міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів: він розширив перелік педагогічних працівників, яких можна залучати до викладання початкової загальновійськової підготовки в українських закладах освіти.

За словами Лапутіної, таке нововведення допоможе учням отримати практичний досвід щодо захисту України, а ветеранам війни – інтегруватися у мирне життя.

«Ми хочемо, щоб наші Захисники і Захисниці, які є носіями національної ідентичності, мали змогу працювати у сфері військово-патріотичного виховання української молоді», – наголосила Юлія Лапутіна.

У кінці 2021 року Кабмін затвердив порядок організації та здійснення загальновійськової підготовки громадян України до національного спротиву.Загальновійськова підготовка поділяється на початкову та базову підготовку. Початкову військову підготовку проходять у закладах освіти.