Ореста Дороша затримали під час отримання частини хабара в сумі 21600 грн

Депутата Мурованської сільської ради, керівника місцевого комунального підприємства «Екоустрій» Ореста Дороша спіймали на хабарництві. Посадовця затримали під час отримання частини грошей в сумі 21600 грн за надання техніки в оренду без укладення офіційних договорів.

Як розповіли в департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції та в прокуратурі Львівщини, керівник комунального підприємства, депутат сільської ради Львівського району за хабарі передавав в оренду спецтехніку без укладання договорів та без офіційної оплати на рахунки підприємства.

Посадовець за хабарі передавав техніку в користування (фото ДСР)

Одному з підприємців комунальник обіцяв за хабар у 40 тис. грн допомогти зі спецтехнікою для розрівнюванню ґрунту на земельній ділянці. Затримали керівника підприємства у п’ятницю, 21 квітня, під час отримання частини неправомірної вигоди у сумі 21 600 грн.

Затриманому повідомили про підозру в хабарництві (ч. 3 ст. 368 ККУ). Суд взяв його під варту із правом внесення понад 134 тис. грн застави.

Правоохоронці не розголошують прізвище затриманого хабарника. За даними ZAXID.NET, на хабарі попався 50-річний керівник КП «Екоустрій» Мурованської громади, депутат місцевої сільради від партії «Батьківщина» Орест Дорош.