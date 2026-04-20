Орест Дорош у суді не визнав свою провину

Пустомитівський районний суд Львівщини виніс вирок депутату Мурованської сільради, директору місцевого КП «ЕкоУстрій» Оресту Дорошу. Суд визнав його винним у хабарництві, призначивши 68 тис. грн штрафу. У суді Орест Дорош свою провину не визнав та заявив про провокацію. Вирок ще можна оскаржити.

Як вказано у вироку, який оприлюднив «Опендатабот», Орест Дорош, очолюючи комунальне підприємство «ЕкоУстрій», у квітні 2023 році отримав від чоловіка 21,6 тис. грн за організацію робіт по розрівнювання ґрунту на земельній ділянці з використанням спецтехніки комунального підприємства. Для проведення робіт не було укладено договір, а гроші чоловік заплатив готівкою, а не на рахунок підприємства. Після передачі грошей Ореста Дороша затримали. Відомо, що 21 тис. грн – це імітаційні купюри, а лише 600 грн справжні.

Щодо Ореста Дороша порушили кримінальну справу та повідомили його про підозру в хабарництві (ст. 368 ККУ). У суді він не визнав свою провину. Орест Дорош заявив, що повідомив чоловіка про порядок надання послуг та наполягав на укладенні договору, але на момент виконання робіт договір не був укладений.

Орест Дорош повідомив суду, що вважав, що було укладено усний договір про надання послуг. Він міг внести ці кошти на рахунок підприємства, однак не встиг, бо був затриманий. Орест Дорош та його захисник заявляли про провокацію злочину.

Цю справу розглянула суддя Наталія Добош, яка дослідила усі докази та аргументи сторін. Суд змінив правову кваліфікацію із ч.3 ст.368 ККУ на ч.1 ст.368 ККУ.

«На переконання суду, зазначені стороною захисту обставини ніяким чином не вказують на те, що була провокація злочину, а дії працівників правоохоронного органу були такими, що впливали на заявника та схиляли його до певних дій», – вказано у вироку.

Суддя визнала Ореста Дороша винним у вчиненні кримінального правопорушення, призначивши 68 тис. грн штрафу з позбавленням права обіймати посади повязані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями протягом двох років. Вирок суду ще можна оскаржити.