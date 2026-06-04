Маленьким дітям полуницю слід давати невеликими порціями і спостерігати за реакцією організму

Сезон полуниці у розпалі. У продажу з’являється дедалі більше ягід. Є і вітчизняна полуниця, і імпортна, а тепер вже додається і місцева, тож можна поласувати нею досхочу і поповнити організм вітамінами та іншими поживними речовинами. Та чи усім можна спокійно їсти полуницю? Чи не спровокує вона алергію, особливо у маленьких дітей?

Фізіологиня, консультантка зі здорового харчування, авторка книжки «Що і скільки їсти» Ольга Дорош каже, що алергія на полуницю буває рідко.

«Полуниця не належить до поширених алергенів. Так, у ній є білки, здатні викликати алергічну реакцію, але це трапляється відносно рідко. Натомість те, що люди часто називають алергією на полуницю, у більшості випадків має інше пояснення», – каже експертка.

Полуниця, пояснює Ольга Дорош, може діяти як гістамінолібератор, тобто стимулювати вивільнення гістаміну в організмі. Через це можуть виникати симптоми, схожі на алергію: почервоніння шкіри, висип, свербіж або легкий набряк. Це не класична алергія, а індивідуальна чутливість. У таких випадках реакція часто залежить від кількості спожитої ягоди: невелика порція може не викликати симптомів, тоді як більша провокує дискомфорт.

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Через природну кислотність ягоди часто виникає подразнення шкіри навколо рота. Це безпечна реакція, яку легко сплутати з алергією.

«У частини людей, особливо з чутливістю до пилку (наприклад, берези), можливий синдром оральної алергії – після вживання полуниці виникає короткочасне свербіння чи поколювання в роті. Зазвичай ці симптоми швидко минають і не є небезпечними», – каже Ольга Дорош.

Люди, які реагують на яблука, сливи чи горіхи, інколи мають подібну реакцію і на полуницю, тож вони мають це врахувати.

Щодо дітей, особливо у малюків, такі реакції, каже експертка, трапляються частіше через незрілість організму, тому полуницю, як і будь-який інший новий продукт, варто вводити поступово, починати з невеликої кількості та спостерігати за реакцією.

Скільки полуниці безпечно можна з’їсти за один раз дорослим і дітям, дізнаєтеся тут.