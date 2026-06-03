Fire Point випробувала нову українську протибалістичну ракету FP-7.X
Для запуску ракети використовуватимуть систему ППО FREYJA
Українська оборонна компанія Fire Point провела випробування ракети FP-7.X, яка стане основою для українського антибалістичного перехоплювача FREYJA. Про це повідомила СЕО та СТО компанії Ірина Терех в іксі 3 червня.
«На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA. Наскільки б нереальною та амбіційною не звучала ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих та неможливих зусиль, для того, щоб вона стала реальністю якомога швидше і Україна змогла закрити своє небо самотужки», – написала Ірина Терех.
Вона зауважила, що кожне успішне випробування нової ракети є кроком у бік технологічного суверенітету України.
Нагадаємо, 14 травня компанія Fire Point презентувала концепцію нової системи протиповітряної оборони FREYJA.