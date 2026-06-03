Політ ракети FP-7.X

Українська оборонна компанія Fire Point провела випробування ракети FP-7.X, яка стане основою для українського антибалістичного перехоплювача FREYJA. Про це повідомила СЕО та СТО компанії Ірина Терех в іксі 3 червня.

«На днях ми зробили надзвичайно важливе випробування: повністю керований маневровий польот ракети FP-7.X, що ляже в основу майбутнього протибалістичного перехоплювача FREYJA. Наскільки б нереальною та амбіційною не звучала ця мета сьогодні, ми докладаємо всіх можливих та неможливих зусиль, для того, щоб вона стала реальністю якомога швидше і Україна змогла закрити своє небо самотужки», – написала Ірина Терех.

Вона зауважила, що кожне успішне випробування нової ракети є кроком у бік технологічного суверенітету України.

Держави програють війни на полі бою значно рідше, ніж вони програють їх у інститутах, лабораторіях та на виробництві за десять років до їх початку.



Коли країна роками недофінансовує інженерну освіту, скорочує дослідження, втрачає виробничі компетенції або звикає покладатися на… pic.twitter.com/Ti1Ayn4INf Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати — terekh (@iraterekh) June 3, 2026

Нагадаємо, 14 травня компанія Fire Point презентувала концепцію нової системи протиповітряної оборони FREYJA.