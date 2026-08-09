У неділю, 9 серпня, у селі Бартатів Зимноводівської громади стався повторний прорив водопроводу, через що мешканці громади тимчасово залишаться без водопостачання.

Як повідомили у місцевій громаді, через проведення аварійно-відновлювальних робіт водопостачання припинять вже до вечора. Після цього води не буде до завершення ремонту.

На місці вже працюють аварійні бригади. Попередньо відновити водопостачання планують у понеділок, 10 серпня, однак точний час завершення робіт наразі невідомий.

Це вже другий масштабний прорив водопроводу в Бартатові за останні кілька днів. 7 серпня у селі пошкодило головний водогін діаметром 900 мм. Водопостачання відновили вранці 8 серпня, однак уже наступного дня в селі знову сталася аварія на водопровідній мережі, через що мешканці повторно залишилися без води.

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