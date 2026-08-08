На Буковині затримали чоловіка, який 11 днів переховувався після стрілянини по поліцейських

На Буковині поліцейські затримали чоловіка, який 11 днів переховувався після стрілянини по правоохоронцях. Про це у суботу, 8 серпня, повідомили у Нацполіції Чернівецької області.

28 липня 54-річний житель села Їжівці Чернівецького району Віктор Міглей відкрив з рушниці стрілянину по правоохоронцях, які прибули до нього в межах розслідування щодо незаконного зберігання зброї, а потім втік до лісу. Внаслідок стрілянини двоє поліцейських отримали поранення, наразі вони перебувають у лікарні. У прокуратурі Чернівецької області уточнили, що один із поліцейських отримав кульове поранення в груди, а інший – у ліву руку та ногу.

Правоохоронці розпочали спеціальну операцію й протягом 11 днів розшукували порушника. До пошуків залучили слідчих, кінологів, вибухотехніків, криміналістів, патрульних поліцейських, бійців спецпідрозділу КОРД, а також операторів дронів. У суботу, 8 серпня, правоохоронцям вдалося встановити місце перебування чоловіка та затримати його. Стрілець переховувався у приміщенні, де зберігалася суха трава.

«Ми залучили необхідні сили та засоби, перевіряли кожну отриману інформацію та відпрацьовували всі можливі місця його перебування. Сьогодні ця масштабна пошукова операція завершилася затриманням нападника. Наразі з ним проводяться необхідні процесуальні дії. Наша позиція принципова: посягання на життя та здоров’я поліцейських не залишиться без належного реагування, а винні відповідатимуть перед законом», – зазначив начальник Нацполіції в Чернівецькій області Віктор Нечитайло.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Під час обшуку у помешканні затриманого правоохоронці вилучили набої, які скерували на експертизу. Слідчі розпочали розслідування за статтями «Посягання на життя працівника правоохоронного органу» (ст. 348 Кримінального кодексу України) та «Незаконне поводження зі зброєю» (ст. 263 Кримінального кодексу України).

Незабаром затриманому оберуть запобіжний захід. Правоохоронці клопотатимуть про тримання під вартою.