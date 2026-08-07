Лише одне укриття може використовуватись

Шість укриттів на території Львівського автобусного заводу на вул. Стрийській, 45 є в реєстрі захисних споруд Львова. У п’ятницю, 7 серпня, їх обстежили представники міськради та міської комісії ТЕБ і НС. Власнику дали доручення впродовж місяця усунути виявлені порушення, інакше місто розпочне процедуру прийняття споруд на баланс громади. Про це повідомляє пресслужба ЛМР.

У міськраді розповіли, що від мешканців довколишніх будинків надходили скарги на те, що укриття зачинені, а представники ДСНС кажуть, що з 2024 року не мали доступу до цих споруд – власники не пускали.

Сьогодні шість укриттів площею 4,3 тис. м² обстежили. Виявилося, що два з них – затоплені, одне захаращене, а інші частково відновлені і придатні для використання, проте потребують додаткових робіт.

Вибір нерухомості для облаштування оселі або бізнес-приміщення – особливий момент у житті кожної людини. «Інтергал-Буд» – один із лідерів серед приватних забудовників України. 23 рік досвіду та інноваційних рішень на ринку. Процес будівництва компанія веде власним коштом та не має жодної недобудови.

Власнику споруд дали місяць, щоб навести лад з укриттям й забезпечити мешканцям безперешкодний доступ до них у разі тривоги.

Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

«Комісія доручила власнику впродовж місяця навести лад з тим укриттям, що доведене до рівня найпростішого укриття, але по факту не готове до використання, оскільки немає базових санітарних норм – туалетів, мереж. Також протягом тижня власники мають подати чіткий план виконання робіт по затоплених укриттях – має бути дорожня карта, яким чином вони будуть відновлені», – прокоментував перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

Одне придатне і два непридатних укриття на території ЛАЗу (фото ЛМР)

Також районна адміністрація має провести позапланові перевірки укриття під час сигналу повітряної тривоги, щоб з’ясувати, чи його відкривають для мешканців.

Всі укриття розраховані на те, щоб вмістити близько 4,7 тис. людей. За словами Андрія Москаленка, сюди можуть приходити мешканці з вулиці Стрийської, перехрестя вулиць Стрийська-Наукова та з вулиці Хуторівка.

Якщо впродовж місяця власники не виконають доручення комісії, місто розпочне процедуру прийняття цих сховищ у комунальну власність.

Раніше ZAXID.NET повідомляв, що місто готове прийняти на баланс і привести до нормального стану укриття, що є на балансі бізнесу, який не може їх утримувати. Ідеться про укриття, що розташовані поблизу житлової забудови.