Стрілянина сталася у селі Їжівці

У селі біля кордону з Румунією у вівторок, 28 липня, озброєний чоловік відкрив вогонь по поліцейських. Двох поранених правоохоронців госпіталізували. Про це повідомили в поліції Чернівецької області.

Стрілянина сталася близько 07:45 у селі Їжівці Чернівецького району. Співробітники поліції прибули за місцем проживання 54-річного місцевого жителя Валерія Міглея для проведення санкціонованих слідчих дій у межах кримінального провадження за статтею про зберігання вогнепальної зброї.

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Під час розмови чоловік кілька разів вистрілив з мисливської рушниці у бік поліцейських, а потім втік у ліс. Двоє правоохоронців отримали поранення. За даними Чернівецької обласної прокуратури, один поліцейський отримав кулю у груди, а інший – у ліву руку та ногу. Потерпілих госпіталізували.

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Житель села Їжівці Валерій Міглей стріляв у поліцейських

В області запровадили спеціальну поліцейську операцію, щоб розшукати стрільця. Його особу встановили – це Валерій Міглей, 1971 року народження, житель села Їжівці Чернівецького району.

До пошуків залучили кінологів та дрони. Поліція також звертається до громадян із проханням бути пильними. Інформацію про місцеперебування зловмисника просять негайно повідомляти на спецлінію «102». Самостійно його затримувати не варто, оскільки він досі може мати з собою зброю.