Чоловіка затримали та вилучили в нього бойовий пістолет

У пʼятницю, 24 липня, поліція провела спецоперацію із затримання озброєного чоловіка, якого помітили у Шахтинському лісі. Депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола повідомив, що, попередньо, чоловік має психічні захворювання та може бути причетним до пожежі в лісі, що виникла вдень 24 липня.

У пресслужбі поліції Закарпатської області повідомили, що близько 18:30 25 липня до правоохоронців звернулися кілька дітей, які розповіли, що чули звуки пострілів та бачили підозрілого чоловіка у Шахтинському лісі. Під час обстеження ділянки поліцейські також почули постріли.

«За попередньою інформацією, одна з куль могла влучити в закинуту будівлю, внаслідок чого виникла пожежа, яка поширилася на лісовий масив», – повідомили у пресслужбі поліції.

Раніше про пожежу в Шахтинському лісі повідомила низка місцевих каналів. За даними Глаголи, загоряння сталося біля закритого магазину «Чічка». Вогонь поширився лісом та знищив альтанки, розташовані біля закладу.

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До пошуків озброєного чоловіка залучили додаткові сили поліції, зокрема бійців спецпідрозділу КОРД. За даними Віталія Глаголи, під час операції чоловік почав відстрілюватися від поліції.

Згодом у пресслужбі поліції повідомили, що стрільця затримали. У нього виявили бойовий пістолет.

«Затриманий — Вашинець Іван, 1978 року народження, мешканець села Оноківці Ужгородського району. За моєю інформацією, під час спецоперації чоловік здійснював постріли з бойового пістолета Glock 17 у бік правоохоронців», – повідомив Глагола.

За попередніми даними, чоловік міг перебувати у лісі кілька днів та може бути причетним до підпалу лісового масиву.

Наразі на місці події тривають слідчі дії.