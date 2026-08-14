Через три місяці ліміти зменшать ще

З п’ятниці, 14 серпня, в Україні діють нові ліміти на банківські перекази для підприємців всіх груп, що передбачено Меморандумом про прозорість ринку платіжних послуг, укладених між банками. Наразі це перехідні ліміти, а з 14 листопада їх знизять ще, повідомляє сайт «24 Каналу».

Які ліміти і для кого

Ліміти на банківські перекази застосовуються не для всіх підприємців, а лише для тих, що виглядають ризиковими для фінустанов. Ідеться про ФОПів, які зареєстровані менше, ніж пів року тому, а також про так званих сплячих ФОПів, які тривалий час не користувалися рахунками і раптово почали проводити через них великі суми грошей. Банки використовують ризик-орієнтований підхід для встановлення статусу клієнта.

З 14 серпня діють такі ліміти для ФОПів, яких банк вважає ризиковими:

ФОПи I групи – до 600 тис. грн на місяць; Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

ФОПи II та III груп – до 3 млн грн;

компанії-оболонки з ознаками фіктивності – до 5 млн грн.

З 14 листопада 2026 року ліміти будуть додатково знижені:

ФОПи I групи – до 400 тис. грн на місяць;

ФОПи II та III груп – до 1 млн грн на місяць;

компанії-оболонки – до 2 млн грн.

Реєстрація ФОП не означає, що підприємець автоматично матиме обмеження. Банк оцінюватиме характер роботи та ризики конкретного клієнта.

Як збільшити ліміт на перекази

У разі, якщо потрібно перевищити ліміт, банк може відмовити у проведенні операції. Необхідність платежу можна підтвердити документами про походження коштів:

договорами;

актами виконаних робіт;

накладним;

іншими документами, що пояснюють призначення платежу та походження грошей.

Запровадження лімітів для підприємців, щодо яких у банків можуть виникати підозри, орієнтовані на боротьбу з фінансовими схемами, метою яких є зменшення податкового навантаження та легалізація незаконних доходів.