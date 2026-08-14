Варшава може погодитися на передачу кількох ракет для Patriot

Польські посадовці незадоволені тим, як президент України Володимир Зеленський звертається до партнерів із закликами передати Україні додаткові ракети для систем Patriot. У Варшаві вважають, що українська сторона намагається вирішувати такі питання через публічні заяви та чинить моральний тиск. Про це у четвер, 13 серпня, повідомило польське видання Wirtualna Polska з посиланням на неназваних представників польського уряду та Міністерства оборони.

За словами співрозмовників видання, польську владу дратує те, що Зеленський порушує питання про передачу ракет через медіа. Деякі польські чиновники також розцінюють його заяви як спробу морального шантажу.

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Водночас частина джерел WP пояснює таку різку публічну комунікацію складною ситуацією в Україні. Зокрема, йдеться про масовані російські атаки на українські міста та зростання кількості загиблих і постраждалих серед цивільного населення.

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Раніше Зеленський закликав партнерів надати Україні додаткові ракети для Patriot, наголосивши, що ці боєприпаси потрібні не для зберігання на складах, а для захисту України вже зараз. У польському Міноборони при цьому заявили, що спочатку Київ мав би офіційно звернутися із відповідним запитом.

«Зеленський порахував польські ракети для Patriot і вирішив, що ми можемо дозволити собі велику пожертву. По-перше, нас дивує, звідки в нього така впевненість щодо кількості PAC-3 MSE на наших складах. По-друге, розмову на цю тему варто починати з офіційного прохання про їхнє передання. Такі питання не розв'язують через інтерв’ю в пресі», – сказав співрозмовник видання.

Заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков’як-Чарнецька раніше заявляла, що уряд найближчими днями визначиться з питанням передачі Україні ракет для Patriot.

За інформацією Wirtualna Polska, Варшава може погодитися максимум на передачу кількох ракет PAC-3 MSE. Наразі польські військові мають близько 200 таких ракет, а в найближчі роки країна планує закупити ще сотні. Можливе передання боєприпасів також пов’язують із відновленням так званої «коаліції Patriot». Польща наразі не входить до її складу, однак протягом кількох тижнів заступник міністра закордонних справ Роберт Купецький намагався домогтися включення Варшави до цієї ініціативи.