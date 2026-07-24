Магдалена Собковяк-Чарнецька повідомила, що Польща зацікавлена стати учасником спільного проєкту

Польща запропонувала США налагодити спільне виробництво ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot за участю України. Водночас виробничі потужності пропонують розмістити на польській території з міркувань безпеки. Про це у четвер, 23 липня, повідомило агентство PAP.

Ініціативу під час візиту до Вашингтона озвучила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. За її словами, такий формат співпраці має врахувати занепокоєння США щодо безпеки виробництва в умовах війни.

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«Ми запропонували тристоронню співпрацю між США, Україною та Польщею, щоб виробництво здійснювалося в безпечному місці», – зазначила вона.

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Крім того, польська сторона виступила з пропозицією створити в країні сервісний центр для обслуговування ракет-перехоплювачів Patriot. У Варшаві пояснюють це вигідним географічним розташуванням та розвитком польського оборонно-промислового комплексу.

За словами Собковяк-Чарнецької, ракети для Patriot мають високий попит у світі, тому Польща зацікавлена стати учасником такого спільного проєкту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський раніше повідомляв, що разом із президентом США Дональдом Трампом досяг політичної домовленості щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет для Patriot. Водночас, за даними Reuters, на першому етапі їхнє виробництво планують організувати в Німеччині або іншій європейській країні, а до України його можуть перенести вже після завершення війни.

23 липня Зеленський повідомив, що Україна вироблятиме ракети-перехоплювачі у співпраці з однією з найбільших оборонних компаній у світі – Raytheon.