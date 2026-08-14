Польські МіГ-29 мають обмежений залишковий ресурс

Україна та Польща наблизилися до укладення угоди, за якою Варшава може передати Києву радянські винищувачі МіГ-29 в обмін на українські безпілотники та технології їхнього виробництва. Зокрема, польській стороні можуть запропонувати 1500 далекобійних дронів. Про це у четвер, 13 серпня, повідомило польське видання Wirtualna Polska з посиланням на джерела у Збройних силах та Міністерстві оборони Польщі.

За даними журналістів, після тривалих переговорів сторони досягли суттєвого прогресу. У межах потенційної домовленості Україна отримає винищувачі МіГ-29, які Польща виводить зі складу своїх Повітряних сил, а натомість передасть Варшаві значну кількість безпілотників різних типів та українські напрацювання у сфері їхнього бойового застосування.

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Йдеться про радянські літаки, які вже тривалий час перебувають в експлуатації та мають обмежений залишковий ресурс. Раніше Польща навіть розглядала можливість утилізації частини цих винищувачів.

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Водночас польську сторону особливо цікавлять українські технології та бойовий досвід використання безпілотників. Зокрема, йдеться про дані щодо взаємодії з ударними БпЛА, принципи їхнього управління, відеоматеріали ураження цілей та безпосередньо зразки техніки.

За інформацією WP, переговори активізувалися після призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. Володимир Зеленський, зокрема, доручив йому займатися переговорами щодо дронових домовленостей.

Однією з українських компаній, залучених до потенційної угоди, є Fire Point. За даними польського видання, вона пропонує Польщі поставити 1500 далекобійних безпілотників, а ще 1500 одиниць – у разі початку війни.

Водночас у Польщі обережно оцінюють перспективи реалізації такого контракту. Співрозмовник WP зазначив, що на папері пропозиція виглядає привабливо, однак у Варшаві побоюються, що у випадку масштабної війни українська компанія може послатися на форс-мажорні обставини та спрямувати вироблені дрони на потреби власної оборони.

Польща, своєю чергою, може передати Україні МіГ-29 вже найближчими тижнями, якщо сторони остаточно погодять умови угоди.

Нагадаємо, у грудні 2025 року Польща та Україна обговорювали можливість передачі Києву польських винищувачів МіГ-29 в обмін на українські технології у сфері безпілотників і ракет. Згодом Варшава заявила про відсутність домовленості через суперечки щодо обміну технологіями, однак пізніше польська сторона повідомила про готовність продовжувати переговори.

У липні 2026 року заступник міністра оборони Польщі Павел Залевський повідомив, що Варшава отримала пропозицію від однієї з країн НАТО щодо винищувачів МіГ-29, які раніше планували передати Україні. Водночас він наголосив, що пріоритетними залишаються переговори безпосередньо з Києвом.