Владислав Косіняк-Камиш наголосив, що позитивних сигналів стає більше

Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив про прогрес у переговорах щодо передачі Україні польських винищувачів МіГ-29. За його словами, українська сторона повернулася до діалогу, а позитивних сигналів нині більше, ніж кілька днів тому. Про це він сказав у суботу, 11 липня, в інтерв’ю Polsat News.

Косіняк-Камиш також прокоментував інформацію про те, що Україна нібито мала застереження щодо технічного стану польських МіГ-29. Він наголосив, що Польща готова допомогти з модернізацією літаків.

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«Ми відкриті до обговорення: якщо Україна вбачає необхідність модернізації, ми можемо тут, безумовно, допомогти. Але витрати в цьому випадку має покривати українська держава або союзні держави, які захочуть взяти на себе ці витрати», – заявив міністр.

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Водночас він підкреслив, що для досягнення остаточної домовленості має бути дотриманий принцип взаємності.

«Українська сторона повернулася до переговорів, я відкритий до діалогу, але має бути дотримано принцип взаємності, принцип справжньої солідарності», – зазначив Косіняк-Камиш.

Нагадаємо, що Польща анонсувала передачу девʼяти радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на технології безпілотних літальних апаратів у січні 2026 року. Та 29 червня віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розповів, що Київ буцімто відмовився ділитися дроновими технологіями, тому Польща відмовилася передавати Україні винищувачі.

На початку липня стало відомо, що Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29, які раніше планували передати Україні в межах домовленостей про обмін на українські безпілотні технології. Проте згодом Міністерство оборони Польщі заявило, що питання передачі винищувачів залишається відкритим.