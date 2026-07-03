Графік списання МіГ-29 не розголошують

Польща поступово виведе з експлуатації винищувачі МіГ-29, які раніше планували передати Україні в межах домовленостей про обмін на українські безпілотні технології. Про це у четвер, 2 липня, повідомило видання Wirtualna Polska.

Наприкінці минулого року Київ і Варшава досягли попередньої домовленості – Україна мала надати Польщі свої технології виробництва безпілотників, а натомість отримати решту польських винищувачів МіГ-29, що базуються на 22-й тактичній авіабазі в Мальборку. Та реалізація цієї угоди не відбулася.

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Відтак винищувачі поступово знімуть з озброєння. МіГ-29 перебувають на службі польських Повітряних сил із 1989 року, мають значний рівень зносу та вже перевищують сертифікований ресурс польотів.

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«Оскільки вони досягнуть своїх цільових термінів служби та не буде перспектив їхньої подальшої модернізації у Збройних силах Польщі, вони періодично будуть виводитися з озброєння Збройних сил Польщі», – повідомили у Міністерстві оборони.

Водночас конкретний графік списання винищувачів не розголошують.

Нагадаємо, що Польща анонсувала передачу девʼяти радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на технології безпілотних літальних апаратів у січні 2026 року.

Віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш 29 червня розповів, що Київ буцімто відмовився ділитися дроновими технологіями, тому Польща відмовилася передавати Україні винищувачі.