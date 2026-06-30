Польські винищувачі мали передати в обмін на українські дронові технології

Польща не передаватиме Україні обіцяних раніше літаків МіГ-29, бо Київ буцімто відмовився ділитися дроновими технологіями. Про це заявив в інтервʼю PolsatNews 29 червня віцепрем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

«Я запропонував, як мені здається, дуже партнерський підхід. МіГи в обмін на дрони. Українці спочатку прийняли це, але потім не реалізували цієї пропозиції, тому для України немає МіГів, бо для Польщі немає дронів чи дронових можливостей», – заявив Косіняк-Камиш.

Міністр визнав, що Україна має дуже великі можливості у сфері безпілотних апаратів та згадав, що українські компанії розпочали співпрацю в цій галузі з партнерами Близького Сходу.

«Це означає, що вони мають настільки великі можливості, що коли їм постачають військове обладнання, то іноді символічно, але дуже важливо, щоб вони поділилися ноу-хау і частково надали доступ до технології. А вони погодилися на це і вийшли з цих домовленостей», – заявив Косіняк-Камиш.

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Нагадаємо, у січні 2026 року Польща анонсувала передачу девʼяти радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на технології безпілотних літальних апаратів. Втім, за пів року Україна так і не отримала винищувачі.

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15 червня заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик розповів, що діалог з українською стороною щодо обміну старих літаків на технології триває, тому МіГ-29 досі не передали. Тоді він заявив, що Польща розвиває безпілотні технології та хотіла б мати можливість володіти й використовувати українські розробки в цьому напрямку.