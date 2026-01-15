Перша партія складатиметься з «менш як десяти» літаків

Польща передасть Україні до дев’яти радянських винищувачів МіГ-29 в обмін на технології безпілотних літальних апаратів. Про це повідомив заступник міністра оборони Павел Залевський в етері TVP World 14 січня.

«Ми чекаємо на відповідь Міністерства оборони України. Обговорення тривають... це суто технічні обговорення», – зазначив міністр.

На запитання, чи погодилася Україна прийняти пропозицію Польщі, Залевський відповів, що Київ згоден. За його словами, перша партія складатиметься з «менш як десяти» літаків.

Раніше, у грудні, інший заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик заявив, що у Збройних силах Польщі завершується термін експлуатації «шести-восьми» літаків радянського виробництва, і їх можуть передати Україні в межах потенційної угоди про обмін військовими технологіями.

Наразі, як підкреслив Павел Залевський, сторони продовжують узгоджувати технічні аспекти передачі МіГ, включаючи логістику та технічне обслуговування.

Передача винищувачів МіГ-29 Україні – що відомо

У грудні 2025 року Генеральний штаб Збройних сил Польщі повідомив, що Польща та Україна ведуть переговори про можливу угоду, за якою Польща отримає розроблені в Україні технології безпілотників в обмін на радянські винищувачі МіГ-29.

Згодом президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що польський уряд не поінформував його про плани передачі Україні винищувачів МіГ-29.

Зауважимо, у квітні 2023 року Україна отримала від Польщі вісім винищувачів МіГ-29, до передачі готували ще шість. Тодішній президент Польщі Анджей Дуда повідомляв, що країна передаватиме Україні МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків винищувачами FA-50 та згодом F-35.

Станом на 2025 рік польські Військово-повітряні сили все ще експлуатували 14 винищувачів МіГ-29: 11 одномісних МіГ-29А та три двомісні навчально-бойові МіГ-29УБ.