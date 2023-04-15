Президент Польщі виступає під час двосторонньої зустрічі з канцлером Австрії у Відні, 14 квітня 2023

Польща передаватиме Україні винищувачі МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків винищувачами FA-50 та згодом F-35, сказав президент Польщі Анджей Дуда.

«Зараз ми висилаємо Україні літаки МіГ-29. Ймовірно, ми ці літаки, те що у нас ще залишилося, поступово передаватимемо [Україні] з наших ресурсів. Однак ми це робитимемо в міру того, як ці ресурси поповнюватимуться новими літаками стандартів НАТО, які ми купуємо для польської армії», – заявив Дуда на прес-конференції у Відні в п’ятницю, 14 квітня, повідомив «Укрінформ».

Він зазначив, що йдеться про літаки FA-50, які Польща закупила у Південної Кореї, і перші одиниці яких потраплять до Польщі вже влітку цього року, а також про літаки F-35 із США. Дуда повідомив, що виробництво F-35 для ЗС Польщі вже розпочалося, а голова польського уряду Матеуш Моравeцький, який днями був з візитом у США, вів переговори на цю тему з американським виробником – компанією Lokheed Martin.

Польський лідер також нагадав, що Польща займає третє місце, після США і Великої Британії, за рівнем військової допомоги Україні. Він нагадав, що Варшава передала Києву понад 300 танків PT-91 і Т-72, а також Leopard 2, САУ Krab, ПЗРК Piorun тощо. Він зауважив, що саме Польща, на заклик української сторони, була ініціатором створення так званої танкової коаліції щодо надання Україні сучасніших танків для покращення можливостей оборони.

Зауважимо, що Польща вже передала Україні загалом вісім літаків МіГ-29 та готує до передачі ще шість винищувачів.