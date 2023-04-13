Рішення дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів

Рада Європейського Союзу у четвер, 13 квітня, ухвалила рішення про виділення Україні допомоги у розмірі одного мільярда євро в рамках Європейського фонду миру (EPF) для підтримки ЗСУ. Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Як повідомляється, це рішення дозволить ЄС відшкодовувати державам-членам боєприпаси, надані Україні, з існуючих запасів або завдяки зміні пріоритетів існуючих замовлень протягом періоду з 9 лютого по 31 травня 2023 року.

«Сьогоднішнім рішенням ми запроваджуємо першу частину історичної угоди, досягнутої лідерами ЄС, щодо підтримки негайної поставки артилерійських боєприпасів для українських Збройних сил на суму 1 мільярд євро. Немає кращої демонстрації єдності та рішучості ЄС продовжувати підтримувати законне право України на самооборону від жорстокого російського агресора», – заявив Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Нагадаємо, що 20 березня глави МЗС країн Євросоюзу погодили план спільних закупівель і постачання боєприпасів Україні сумою у 2 млрд євро. З них один мільярд спрямують на постачання Україні мільйона артилерійських снарядів протягом наступних 12 місяців, і ще стільки ж на семирічну програму спільної закупівлі державами ЄС боєприпасів для поповнення власних запасів.

До угоди наразі приєдналися 19 країн ЄС. Інші висловили готовність долучитися згодом, проте Угорщина зовсім відмовилася від участі.

Крім того, країни ЄС шукають можливості розширити виробництво, щоб задовольнити запит на боєприпаси, який в артилерійській війні є вкрай високим.