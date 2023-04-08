Українські артилеристи використовують до 7700 снарядів у день

На тлі дефіциту снарядів старих радянських калібрів Сили оборони витрачають у боях проти російських окупантів утричі менше боєприпасів, ніж армія РФ. Про це повідомляє The Washington Post.

Український військовий чиновник на умовах анонімності повідомив виданню, що навіть в умовах дефіциту ЗСУ випускають близько 7700 снарядів на день, або приблизно по одному кожні шість секунд. Водночас Росія, яка теж може відчувати дефіцит снарядів, стріляє більше – за деякими оцінками, втричі.

«Артилерійські снаряди для українських гармат радянських часів, які становлять більшу частину їхнього арсеналу, вже давно дефіцитні. Це змусило покладатися на артилерію, надану Києву західними союзниками, тому що вони використовують снаряди калібру 155 мм, яких в України зараз більше, але набагато менше гармат», – зауважують журналісти.

З тією швидкістю, з якою веде вогонь Україна, ці запаси можуть незабаром закінчитися, хоча західні країни щосили намагаються наростити виробництво снарядів, пише видання. У лютому генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що «поточні темпи витрат України на боєприпаси у багато разів перевищують наші нинішні темпи виробництва».

Країни, в яких досі є запаси 122-мм снарядів радянського стандарту, – це переважно колишні радянські республіки, багато з яких не наважуються продавати Україні через свої зв'язки з Росією. Деякі країни Африки та Близького Сходу, які протягом багатьох років отримували зброю та боєприпаси з Росії, також мають запаси цих снарядів. Декілька колишніх країн Варшавського договору мають потужності для виробництва снарядів, але не в тих масштабах і з тією швидкістю, яка потрібна Україні на полі бою.

Водночас іноді третя країна, дружня Україні, закуповує боєприпаси – іноді через посередника – і потім таємно постачає їх Україні, щоб уникнути політичних наслідків для продавця. Часто результатом є те, що одна артилерійська гармата на полі бою може мати снаряди, виготовлені в кількох країнах, які, за словами солдатів, можуть вести вогонь по-різному, що впливає на точність.

«Основне питання, яке викликає занепокоєння, – це стійкість. Колишні країни Варшавського договору вони демонтували свої виробничі лінії боєприпасів радянського калібру, оскільки вони стали членами НАТО. Зараз нам дуже потрібні ці боєприпаси радянського калібру, тож питання у тому, як відновити виробничі лінії», – наводить видання слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

Роб Лі, військовий аналітик Інституту досліджень зовнішньої політики, сказав, що він підозрює, що Сполучені Штати та інші західні покровителі збільшили постачання боєприпасів перед весняним наступом.

Це підвищує ставки для України, яка невдовзі має віддати більшу частину території, бо затяжна війна, швидше за все, піде на користь Росії. Представники США заявили, що Китай розглядає можливість відправки до Росії 122-мм та 152-мм снарядів. Лі сказав, що якщо це справді станеться, то «може суттєво змінити хід війни».