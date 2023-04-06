Снаряди будуть виробляти в польських містах за допомогою українських спеціалістів

Держконцерн «Укроборонпром» домовився про розгортання виробництва 125-мм снарядів на території Польщі. Угоду про співпрацю уклали з компанією Polska Grupa Zbrojeniowa.

Про це повідомили у четвер, 6 квітня, у прес-службі «Укроборонпрому». Угоду було підписано в межах візиту президента Володимира Зеленського до Польщі.

«Згідно з угодою, передбачено розгортання нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення великої кількості боєприпасів для 125-мм танкових гармат. Беручи до уваги високі ризики російських ракетних ударів по підприємству Укроборонпрому, розглядаються винятково польські міста для створення нового виробництва. Втім, над появою снарядів працюватимуть обидві сторони: Україна надасть свої технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом», – повідомили у прес-службі «Укроборонпрому».

У концерні зазначили, що Україна вироблятиме снаряди спільно з двома країнами, які є членами НАТО, проте іншу країну яка співпрацює з Україною, не вказали.

Нагадаємо, 22 березня «Укроборонпром» оголосив, що налагодив виробництво 122-мм снарядів за кордоном. Партнером у виробництві стала одна з країн НАТО, яку не називають. Перша партія українських боєприпасів поїхала до ЗСУ.