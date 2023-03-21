Снаряди такого типу не мають нічого спільного з ядерним озброєнням

Велика Британія передасть Україні не тільки танки Challenger 2, але і спеціальні боєприпаси зі збідненим ураном, призначені для цих танків. Неуніфіковані снаряди калібром 120-мм та 7,62-мм надішлють разом із танками, які Британія пообіцяла на початку березня.

Про надання снарядів зі збідненим ураном повідомила заступниця міністра оборони Великої Британії Анабель Голді у вівторок, 21 березня. Боєприпаси такого типу мають підвищену ефективність та легко уражають сучасну техніку.

«Окрім надання Україні ескадрону основних бойових танків Challenger 2, ми забезпечимо боєприпаси, включаючи бронебійні снаряди, які містять збіднений уран», – заявила Анабель Голді.

Снаряди зі збідненим ураном не мають жодного відношення до ядерної зброї, що закидає російська пропаганда. Збіднений уран має високу масову щільність, завдяки чому боєприпаси з нього забезпечують високу бронебійну дію і викликають суттєві руйнування будь-яких перешкод. У поєднання з бронебійною потужністю танків Challenger 2 такі снаряди можуть дати Збройним силам України необхідну перевагу на полі бою.

Нагадаємо, 4 березня посол України у Великій Британії Вадим Пристайко заявив про готовність Британії передати Україні 30 танків Challenger 2 – це вдвічі більше, ніж було заплановано раніше. Таке рішення, за словами посла, зумовлене візитом президента України Володимира Зеленського до Великої Британії в лютому.