Танки Challenger 2 прибудуть в Україну вже в березні 2023 року

Велика Британія передасть Україні 30 танків Challenger 2. Це вдвічі більше, ніж було заплановано раніше. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода повідомив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко.

За його словами, раніше Британія обіцяла Україні 14 танків Challenger 2, але за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Британії у лютому домовились про постачання 30 танків.

«У цей час британці намагалися переконати всіх інших союзників, що є два варіанти: або Британія йде сама з цим оголошенням і пробиває цей пролом, в який мають зайти усі інші, або усі разом, як один фронт, як НАТО, зробимо цей дуже важливий крок. Цього разу Британія була успішна. Я думаю, той самий процес відбувається зараз з винищувачами», – додав він.

За словами британського прем’єра Ріші Сунака, британські танки Challenger 2 прибудуть в Україну в березні 2023 року. Наприкінці січня українські військові прибули в Україну для навчання на танках Challenger 2.

Танк Challenger 2 – основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Він перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.