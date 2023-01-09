Танк Challenger 2 – основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії

Велика Британія розглядає можливість поставити Україні танки Challenger 2. Про це з посиланням на джерела 9 січня повідомив телеканал Sky News.

За даними джерел, у Великій Британії впродовж останніх кількох тижнів ведуться дискусії про поставку Збройним силам України основного бойового танка британської армії Challenger 2. Припускається, що Британія може запропонувати Україні близько 10 танків Challenger 2.

«Такий крок ознаменував би значне посилення підтримки Заходом України та міг би спонукати інших союзників по НАТО, зокрема Німеччину, наслідувати цей приклад», – повідомляє телеканал.

Джерела Sky News зазначають, що передача танків від Британії спонукатиме інших союзників пропонувати Україні більше зброї.

Наразі британський уряд ще не ухвалив остаточного рішення, але якщо Британія погодить таку поставку, вона стане першою країною, яка відповість на прохання українських лідерів оснастити свою армію потужними західними танками.

У міноборони Великої Британії не підтвердили і не спростували, що уряд розглядає можливість постачати Україні танки. Однак зазначили, що Британія надала Україні понад 200 одиниць бронетехніки.

Нагадаємо, торік Велика Британія відправила 14 танків Challenger 2 до Польщі, яка натомість передала Україні радянські танки Т-72.

Танк Challenger 2 – основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Він перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. Танк озброєний 120-мм нарізною гарматою і 7,62-мм ланцюговою гарматою.