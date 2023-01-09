Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством KMW

Німеччина не планує постачати Україні танки Leopard 2, – принаймні зараз. Про це 9 січня на брифінгу повідомив речник уряду Німеччини, повідомляє Sky News. Водночас про готовність передати Україні кілька танків німецького виробництва заявила Польща.

«Наразі Німеччина не має планів щодо відправлення танків Leopard 2 в Україну», – йдеться в повідомленні.

Напередодні міністр економіки Німеччини Роберт Габек заявив, що Берлін не виключає постачання танків Leopard Силам оборони України.

Водночас адміністрація польського президента Анджея Дуди повідомила, що Польща готова передати Україні невелику кількість танків німецького виробництва Leopard, але не більше 10 штук.

Зазначимо, на початку 2023 року Німеччина заявила, що відправить Україні бойові машини піхоти Marder. Німеччина також долучиться до постачання додаткової батареї ППО Patriot.

Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством KMW. Взятий на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Всього було випущено 3200 танків цієї моделі.