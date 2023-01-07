Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann

Президентка Європарламенту Роберта Мецола виступила за поставку Україні танків Leopard. Про це повідомляють німецькі ЗМІ.

Також Мецола привітала передачу Україні БМП Marder. Вона заявила, що потрібно продовжувати воєнну підтримку України.

Метсола додала, що РФ хоче, аби Європа дивилася на Українську державу під іншим кутом, але цього не можна допустити. Президентка Європарламенту наголосила, що Європа має продовжити підтримку українців політично, гуманітарно, а також у воєнному плані.

Крім того, додала Мецола, також важливим є зміцнення Європою власних оборонних сил, а також перетворення її на «справжній оборонний союз».

Посол України у Німеччині Олексій Макеєв, у свою чергу, заявив, що оптимістично налаштований щодо поставок танків Leopard.

Говорячи про перспективи отримання важких танків Leopard, Макеєв сказав, що він – «оптиміст». За словами посла, через майже рік від початку повномасштабного російського вторгнення багато людей у Німеччині нарешті зрозуміли, що в цій війні йдеться про існування України та про мир у всій Європі.

Отже, дедалі більше людей говорять про те, що Україну потрібно підтримувати, доки вона не виграє цю війну.

Leopard 2 – основний бойовий танк, створений німецьким підприємством Krauss-Maffei Wegmann. Взятий на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини.

Всього було випущено 3200 танків цієї моделі. Бундесвер мав на озброєнні у 1990 році 2125 танків Leopard 2, але до 2008 їхня кількість була скорочена до 350 машин.