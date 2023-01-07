У Рима є п'ять батарей SAMP/T та одна – навчальна

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван закликав Рим якнайшвидше передати Україні додаткові засоби протиповітряної оборони. Про це повідомляє La Repubblica.

Джерела La Repubblica стверджують, що Вашингтон тиснув на Рим із метою якнайшвидшого постачання Україні систем протиповітряної оборони, насамперед комплексу SAMP/T італійсько-французького виробництва.

Видання вказує, що на політичному рівні обіцянка передати Україні ці ЗРК була надана ще кілька тижнів тому, але уряд Італії поки не затвердив рішення про це у черговому, шостому декреті про військову допомогу Україні.

La Repubblica пише, що SAMP/T має обмежені можливості проти балістичних ракет, але є потужною системою проти літаків, безпілотників і крилатих ракет і, таким чином, здатна захистити навіть таке велике місто, як Київ.

У Рима є п'ять батарей SAMP/T та одна – навчальна, яка не має машини з пусковими установками. Попередній італійський уряд на чолі з Маріо Драгі хотів передати Україні саме навчальну батарею, яку кілька місяців модернізовували для боротьби з балістичними ракетами.