США виступили за поставку в Україну німецьких бойових танків Leopard

Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання німецьких основних бойових танків Leopard 2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити. Про це пише видання Bild.

Радник американського президента з національної безпеки Джейк Салліван уже повідомив про це раднику канцлера із зовнішньої політики Єнсу Плетнеру ще в жовтні. Джерело зазначило, що Салліван сказав Плетнеру телефоном, що США «вітали б поставку Німеччиною Leopard 2, але це має бути зроблено з ініціативи Німеччини».

Уточнюється, що США не просили Німеччину здійснювати такі постачання. Але Салліван дав зрозуміти Плетнеру у жовтні, що було б добре, якщо б Німеччина поставила ці танки. Уряд Німеччини не спростував інформацію про сигнали Саллівана Плетнеру. Прес-секретар уряду заявив лише, що кабінет Шольца перебуває у постійному контакті з союзниками, особливо зі США, щодо спільних зусиль щодо підтримки України.

Канцлер Олаф Шольц неодноразово наголошував, що Німеччина діє у цьому питанні в унісон зі своїми найближчими союзниками. Досі США не поставили Україні жодного бойового танка західного заразка. Експерти, однак, зауважують, що є вагомі аргументи на користь того, щоб спочатку поставити Україні німецькі танки. Leopard 2 є стандартним танком польської армії, тому Україна могла б мати танки цього типу, які обслуговувалися б прямо через український кордон у Польщі.

З американськими танками поки що такий варіант неможливий. Відзначається, що тільки із запасів виробників Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann Німеччина могла б надати 80 танків у найкоротші терміни.

Leopard 2 — основний бойовий танк, створений німецьким підприємством KMW. Взятий на озброєння збройних сил Австрії, Канади, Чилі, Данії, Фінляндії, Німеччини, Греції, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Сінгапуру, Швейцарії, Швеції, Іспанії та Туреччини. Всього було випущено 3200 танків цієї моделі.

Leopard 2 A7 не призначений для бою в умовах міста. Танк оснащений кондиціонером, має додаткову установку Steyr M12 TCA, систему камуфляжу Barracuda з системою передачі тепла. Також у Leopard 2 A7 оптимізовані бортові мережі з суперконденсаторами у шасі і башті, цифрова система зв’язку SOTAS IP, система пожежогасіння у бойовому відділенні і термальний модуль Attica у командирській оптиці.

Збройна система танка адаптована для стрільби фугасними снарядами. Він також має можливість встановлення додаткової пасивної броні. Перший Leopard 2A7 був переданий німецькій армії у Мюнхені 10 грудня 2014.