Велика Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Британії.

Як повідомляється, українські військові отримають 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

«Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

In the face of these savage attacks, the UK continues to #StandWithUkraine.



The Prime Minister announced a £50m package of air defence support, comprising 125 anti-aircraft guns and technology to counter deadly Iranian-supplied drones.



https://t.co/66vH6S9FdT pic.twitter.com/vE1cmPYrCL