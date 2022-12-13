Пакет оборонної допомоги оцінюють в 50 млн фунтів стерлінгів

Велика Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Британії.

Як повідомляється, українські військові отримають 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.

«Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні відомства у Twitter.

In the face of these savage attacks, the UK continues to #StandWithUkraine.



The Prime Minister announced a £50m package of air defence support, comprising 125 anti-aircraft guns and technology to counter deadly Iranian-supplied drones.



https://t.co/66vH6S9FdT pic.twitter.com/vE1cmPYrCL — Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) December 13, 2022

Як інформував ZAXID.NET, 12 грудня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Британія може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі.

9 грудня прем'єр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Києву найближчими тижнями різні засоби протиповітряної оборони, включаючи ракети.