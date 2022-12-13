Велика Британія надасть Україні 125 зенітних гармат
Велика Британія оголосила про виділення Україні нового пакету військової допомоги у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ Британії.
Як повідомляється, українські військові отримають 125 зенітних гармат та пристрої для протидії дронам-камікадзе.
«Пакет оборонної допомоги вартістю 50 мільйонів фунтів стерлінгів включає 125 зенітних гармат та технології для протидії смертоносним безпілотникам, поставленим Іраном, зокрема десятки радарів та засобів радіоелектронної боротьби», – йдеться у повідомленні відомства у Twitter.
In the face of these savage attacks, the UK continues to #StandWithUkraine.— Foreign, Commonwealth & Development Office (@FCDOGovUK) December 13, 2022
The Prime Minister announced a £50m package of air defence support, comprising 125 anti-aircraft guns and technology to counter deadly Iranian-supplied drones.
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Як інформував ZAXID.NET, 12 грудня міністр оборони Бен Воллес заявив, що Британія може переглянути відмову від постачання Україні озброєнь більшої дальності дії, якщо РФ продовжить стріляти по цивільній інфраструктурі.
9 грудня прем'єр Великої Британії Ріші Сунак пообіцяв надати Києву найближчими тижнями різні засоби протиповітряної оборони, включаючи ракети.