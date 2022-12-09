Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що найближчими тижнями Україні передадуть зенітні гармати та ракети протиповітряної оборони. Нові постачання військової допомоги Україні Сунак пообіцяв під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Як повідомила прес-служба британського уряду, Сунак і Зеленський у п’ятницю, 9 грудня, обговорили нову хвилю російських атак на критично важливу національну інфраструктуру в Україні.

Зеленський подякував Великій Британії за підтримку у відновленні подачі електроенергії шляхом постачання генераторів. Сунак своєю чергою віддав належне успіху Збройних Сил України у перехопленні десятків російських ракет цього тижня та сказав, що Велика Британія думає про український народ, який узимку продовжує захищати свою країну.

Оновлюючи інформацію про нові постачання Україні військової допомоги, прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що найближчими тижнями прибудуть зенітні гармати й додаткові ракети ППО малої дальності.

Нагадаємо, також посилення протиповітряної оборони передбачає новий пакет військової допомоги від США, виділений 9 грудня.