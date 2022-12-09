Президент США Джо Байден підписав меморандум про виділення 275 млн доларів на військову допомогу Україні: предмети оборонного призначення, послуги Міноборони США, військові навчання та підготовку для українських захисників. Про це в п’ятницю, 9 грудня, повідомила прес-служба Білого дому без уточнення подробиць.

Координатор з питань стратегічних комунікацій Ради безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу в п’ятницю повідомив, що новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки й оборони включатиме, зокрема, нові вогневі можливості для комплексів HIMARS, артилерійських систем, а також для протиповітряної оборони.

За його словами, які наводить «Укрінформ», це забезпечить нові можливості для посилення протиповітряної оборони України, у тому числі для протидії загрозам, які становлять бойові безпілотники. Крім того, новий пакет включатиме передачу важливого озброєння, яке ЗСУ вже ефективно використовують на полі бою. Передбачається відправка, в тому числі, додаткових ракет для систем HIMARS, а також боєприпасів для української артилерії.

Перелік озброєнь з цього пакета пізніше опублікувало Міністерство оборони США. У нього потрапили:

додаткові боєприпаси для HIMARS;

80 тисяч 155 мм артилерійських снарядів;

засоби протидії безпілотникам;

посилення протиповітряної оборони;

машини швидкої допомоги HMMWV та медичне обладнання;

майже 150 генераторів і польове обладнання.

Кірбі нагадав, що минулого місяця США доправили в Україну перші дві системи протиповітряної оборони NASAMS, за допомогою яких українські партнери «надзвичайно ефективно» протистояли численним російським атакам із застосуванням ракет і безпілотників.

Крім того, представник Білого дому повідомив, що наступного тижня в Україну почне надходити обладнання з пакета допомоги для відновлення енергетичної інфраструктури, оголошеного Держдепартаментом раніше.