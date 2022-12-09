САУ RCH-155 вдосконаленою версією PzH 2000, для якої використали колісне шасі від БТР Boxer

Німеччина планує передати Україні 18 самохідних артилерійських установок RCH 155, 80 пікапів, 2 ангарні намети, 7 вантажівок. Також буде поставлено 90 одиниць протидронного обладнання. Про це повідомило у 9 грудня посольство Німеччини в Україні.

Військові аналітики називають САУ RCH-155 вдосконаленою версією PzH 2000, для якої використали колісне шасі від БТР Boxer. RCH-155 має «безпілотну», повністю автоматизовану башту, завдяки чому екіпаж цієї САУ складає всього дві особи. Максимальна заявлена дальність стрільби – до 54 км, темп ведення вогню – до 9 пострілів/хвилина, возимий боєзапас – 30 снарядів. Бойова маса – 39 тонн, швидкість ходу – до 100 км/год по шосе.

Раніше німецькі ЗМІ писали, що міністр оборони України Олексій Резніков направив запит німецькій колезі щодо цих САУ ще 14 липня. Тоді повідомлялося, що 18 одиниць RCH-155 за 216 млн євро хотіли закупити у німецького виробника. Зрештою, восени стало відомо, що уряд Німеччини таки погодився на додаткове артилерійське озброєння для України. Втім, його ще треба було виготовити.

Krauss-Maffei Wegmann пропонував доставити перші зразки САУ не раніше ніж через 30 місяців. За даними Welt, що посилається на українські джерела, KMW хотів почати виробництво тільки тоді, коли був чіткий сигнал від федерального уряду, що зброю можна експортувати в Україну, зазначає «Громадське».

Коли саме надійде обладнання не повідомляється з огляду на питання безпеки.

Нагадаємо, впродовж останнього тижня Німеччина передала Україні ще 20 бронеавтомобілів Dingo, а також два тягачі-транспортери танків M1070 Oshkosh.