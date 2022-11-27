Німеччина передала Україні танкові тягачі Oshkosh

Україна отримала від Німеччини минулого тижня 10 танкових тягачів M1070 Oshkosh. Про це йдеться в статистиці на сайті уряду ФРН.

Берлін також передав 53 захищених автомобілі для Прикордонної служби країни. Німеччина готує для відправки в Україну ще 14 гусеничних машин з дистанційним керуванням для підтримки забезпечення.

Німеччина також проводить переговори з союзниками щодо спрямування комплексів протиповітряної оборони Patriot, передача яких планувалася Польщі, безпосереднього в Україну у відповідь на прохання Варшави.

Раніше міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт сказала, що використання оборонних систем НАТО за межами території Альянсу має бути узгоджене всіма державами-членами.

Нагадаємо, що на потреби України деякі країни НАТО збільшили виробництво запчастин та боєприпасів радянського зразка.

За словами генерального секретаря НАТО, деякі члени НАТО у східній частині Альянсу мають необхідні виробничі потужності, які вже наростили виробництво.