На потреби України деякі країни НАТО збільшили виробництво запчастин та боєприпасів радянського зразка, повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Зокрема, військова продукція радянського зразка потрібна для посилення артилерії України, яка має багато радянських систем.

За словами генерального секретаря НАТО, деякі члени НАТО у східній частині Альянсу мають необхідні виробничі потужності, які вже наростили виробництво. Минулого тижня Єнс Столтенберг зустрівся з представниками компаній у цій галузі й докладно обговорив нарощування виробництва, пише «Мілітарний».

«Звичайно, деякі з цих нарощувань можуть відбутися швидко, деякі вже відбулися. Інші вимагатимуть більше часу», – зазначив Єнс Столтенберг.

Він додав, що у планах НАТО – зробити ще більше, щоб забезпечити довгострокові інвестиції у додаткові виробничі лінії.

«Іноді виникає потреба в нових виробничих лініях, нових потужностях, а це вимагає вкладень», – зауважив очільник Альянсу.

«Мілітарний» також нагадав, що у листопаді стало відомо, що неназвана країна постачає українській артилерії нові 122-мм снаряди. Артилерійські снаряди призначені для систем радянського виробництва.