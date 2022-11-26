Деякі країни надають Україні військову допомогу, хоч не говорять про це і навіть заперечують свою участь. Як заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, Україна отримує допомогу у вигляді озброєння від третіх країн, але не напряму.

За словами Кулеби, постачання зброї від партнерів триває, зокрема вони не лише передають власне озброєння, але і працюють із третіми країнами, купуючи у них обладнання та постачаючи його Україні.

«Більшість із цих третіх країн публічно кажуть, що нічого не постачають, але за лаштунками все відбувається», – зауважив він в інтерв’ю французькому виданню Le Parisien, повідомила прес-служба МЗС.

Водночас про які саме країни йдеться Кулеба не повідомив.

Міністр також наголосив, що жоден світовий лідер не підштовхує Україну до переговорів проти її інтересів: «Всі розуміють, що мир має бути справедливим. А справедливий мир починається з повного відновлення територіальної цілісності України. Ця мета є цілком досяжною».

Додамо, що однією з країн, яка відмовляється надавати військову допомогу Україні, є Ізраїль. Водночас у жовтні стало відомо, що Ізраїль допомагає Україні з розвідданими. У листопаді провідні ізраїльські ЗМІ повідомили, що влада цієї країни дозволила третім країнам передавати Україні зброю ізраїльського виробництва.